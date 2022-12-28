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Корниленко: на замену Глушенкову уже пришел Сычевой – это финансово выгодная сделка

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился мнением о переходе Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в "Локомотив".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Активно работаем на рынке в поисках замен. Если Сычевой уже пришёл на замену Глушенкову, то сейчас занимаемся позицией Пиняева. Размен Глушенкова на Сычевого? С финансовой точки зрения сделка, естественно, выгодная", - цитирует функционера Metaratings.

О переходе Пиняева и Глушенкова в "Локомотив" стало известно сегодня – контракты с игроками рассчитаны на 4 года.

Пиняев провел в "Крыльях Советов" два сезона. В действующем чемпионате России он вышел на поле в 11-ти встречах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Глушенков в предыдущем сезоне выступал за самарский коллектив на правах аренды, а летом был выкуплен у "Спартака".


Корниленко Крылья Советов Сычевой Локомотив Глушенков Пиняев
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