"Активно работаем на рынке в поисках замен. Если Сычевой уже пришёл на замену Глушенкову, то сейчас занимаемся позицией Пиняева. Размен Глушенкова на Сычевого? С финансовой точки зрения сделка, естественно, выгодная", - цитирует функционера Metaratings.
О переходе Пиняева и Глушенкова в "Локомотив" стало известно сегодня – контракты с игроками рассчитаны на 4 года.
Пиняев провел в "Крыльях Советов" два сезона. В действующем чемпионате России он вышел на поле в 11-ти встречах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Глушенков в предыдущем сезоне выступал за самарский коллектив на правах аренды, а летом был выкуплен у "Спартака".
Корниленко: на замену Глушенкову уже пришел Сычевой – это финансово выгодная сделка
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился мнением о переходе Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в "Локомотив".
Фото: ПФК "Крылья Советов"