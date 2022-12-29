- Я очень счастлив в России, но не знаю, продолжу ли играть там или уйду. Я наслаждаюсь своим временем там. У меня нет особого представления [о смене команды], об этом позаботится мой агент. Надеюсь, когда праздники в России закончатся, мне скажут, что будет дальше. Конечно, меня беспокоят ограничения на участие в международных турнирах. Я бы хотел поиграть в другом клубе, где можно участвовать в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что я счастлив, люди меня очень любят. Мы подождем и посмотрим, что произойдет, - передает слова Карраскаля PrimerTiempo.
24-летний атакующий полузащитник сборной Колумбии Хохе Карраскаль перешел в московский ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейт" в феврале 2022 года. До конца сезона футболист играл за "армейцев" на правах аренды, летом 2022 года его трансфер был выкуплен за компенсацию в размере 6 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Карраскаля 5 забитых мячей и 6 результативных передач в 18 матчах за красно-синих во всех турнирах. В феврале 2022 года УЕФА принял неспортивное решение об отстранении всех российских клубов от международных соревнований под своей эгидой, в мае 2022 года это отстранение было продлено на весь евросезон-2022/2023.
Карраскаль: не знаю, уйду ли из ЦСКА. Я бы хотел поиграть в другом клубе, с участием в Лиге Европы или Лиге чемпионов
Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о своих дальнейших карьерных планах.
Фото: ПФК ЦСКА