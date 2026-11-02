«Зенит» одержал хамскую победу: Соболев отобрал пенальти у Луиса Энрике, а Глушенков сиял не только по-футбольному

Возвращение Соболева
На днях запустился процесс возвращения российского хоккея к международным играм. Предстоит ещё много работы, но для футбольных болельщиков и Максима Глушенкова, отказавшегося выступать за сборную в товарищеских матчах, стоит начать готовиться. «Зенит», один из лидеров российского футбола последних лет, в заключительном матче 13-го тура РПЛ на стадионе «Солидарность Самара Арена» встретился с «Крыльями Советов». Самарцы занимали девятое место с 15 очками, петербуржцы шли вторыми с 27 баллами. Победа позволила бы «Зениту» обойти московское «Динамо» и вернуться на первое место.
«Зенит» выиграл пять последних матчей: у «Локомотива» (2:1), «Балтики» (3:2), «Краснодара» (3:2), «Ахмата» (3:2) и махачкалинского «Динамо» (2:0). «Крылья Советов» одержали две сухие победы: над «Рубином» (2:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0) в Кубке России. Глушенков лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с десятью голами, Соболев забил восемь мячей, но пропустил две последние игры из-за болезни. В этом матче он вышел с первых минут. У «Крыльев» Амар Рахманович забил четыре мяча и отличился в последнем кубковом матче. Сергей Песьяков восстанавливается после травмы, в воротах играет Никита Кокарев. У «Зенита» Игорь Дивеев, Педро и Вендел вернулись к тренировкам, но остались в запасе.
Два пенальти, один забитый
На первой минуте «Крылья» подали угловой, и Никита Чернов пробил опасно чуть выше ворот. Самарцы активно начали матч, но затем отдали мяч гостям и отошли к своей штрафной низким блоком. Их стратегия была проста: использовать ошибки соперника и быстро контратаковать. Салтыков несколько раз удачно подлавливал зенитовцев, но ему не хватало идей для развития атаки.
«Зенит» контролировал мяч, но не заходил с ним в штрафную. Однако этого и не требовалось, чтобы заработать пенальти: мяч попал в руку футболиста «Крыльев» в своей штрафной после дальнего удара. К точке подошёл Александр Соболев, но не смог забить. Глушенков попытался добить, но попал в штангу. Героем эпизода стал Кокарев, который отразил удар.
Вскоре был назначен второй пенальти за аналогичное нарушение. Руками в этот вечер здорово играл не только вратарь самарцев. Несмотря на протесты Луис Энрике, мяч снова взял Соболев и все-таки забил. Он так радовался, что кулаком добил мяч, отскочивший от сетки, и получил заслуженный толчок от Кокарева.
Пенальти были заслуженными? Да. Вызовут раздражение у болельщиков конкурентов? Естественно. Справедлив ли свист в адрес Соболева? Безусловно.
Тайм закончился столкновением Глушенкова и Горшкова. Максим долго лежал, а затем, поняв всю бессмысленность акции, вскочил и высказал судье своё недовольство. Питерцы запомнились не игрой, а поведением и отношением к окружающим. Парадоксально, но жёлтую карточку за неспортивное поведение получил лишь главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов. Показательно раздражение у бывшего зенитовца Юрия Горшкова во время интервью в перерыве.
«Крыльям» не хватило идей
Во втором тайме игра в центре поля стала более напряжённой, что привело к росту числа фолов и предупреждений. На исходе трети заключительного тайма «Зенит» создал момент для Глушенкова. Однако удача в завершение вновь отвернулась от него. Если не получается забить самому, нужно помочь партнёрам. Одним изящным касанием Глушенков отправил Соболева один на один с вратарём. Тот мощно пробил в ближний угол, сравнявшись по голам с Максимом в РПЛ. Через несколько минут десятка «Зенита» тоже оформила дубль, только ассистентский, отличился Карпукас. Артём показал отличную игру и статистику по различным атакующим и оборонительным метрикам.
«Крылья Советов» выстроили крепкую оборону, но не смогли создать «Зениту» чувство опасности у собственных ворот. Опыт и мастерство исполнителей гостей позволили им справиться с защитой соперника. Гости спокойно довели матч до победы и вернулись на первое место в таблице. Интересно, как такой злой «Зенит» выглядел бы в еврокубках. Особенно если бы все лидеры вернулись в строй и набрали форму. Пока остаётся только мечтать об этом.
Фото: ФК «Зенит», ПФК «Крылья Советов».