Лукин: Батраков продвигает российский футбол

- Очень рад за Лёху. Он продвигает российский футбол и показывает, что у нас хороший уровень игроков.
Думаю, что в будущем еще больше наших футболистов будет играть в европейских чемпионатах, - приводит слова Лукина "Чемпионат".
Батраков перешёл в "Галатасарай" из "Локомотива" минувшим летом за 25 млн евро. Ещё четыре миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл 12 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету четыре мяча, два из которых он забил "Штутгарту" (2:0).