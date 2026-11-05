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Лукин: Батраков продвигает российский футбол

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением об успехах полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова.
Фото: Getty Images
Футболист московского клуба считает, что выступления россиянина в Турции могут способствовать переходам других отечественных игроков в зарубежные чемпионаты.

- Очень рад за Лёху. Он продвигает российский футбол и показывает, что у нас хороший уровень игроков.

Думаю, что в будущем еще больше наших футболистов будет играть в европейских чемпионатах, - приводит слова Лукина "Чемпионат".

Батраков перешёл в "Галатасарай" из "Локомотива" минувшим летом за 25 млн евро. Ещё четыре миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл 12 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету четыре мяча, два из которых он забил "Штутгарту" (2:0).

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