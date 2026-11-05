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Газзаев назвал причину неудачных результатов "Локомотива"
Сегодня, 03:23
Экс-наставник
ЦСКА
Валерий Газзаев назвал масштабное обновление состава одной из причин неудач "
Локомотива
".
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению специалиста, уход сразу пяти футболистов основного состава серьёзно осложнил положение московской команды.
- Я считаю, что в разгар сезона неправильно проводить такую масштабную ротацию, - приводит слова Газзаева
"РИА Новости"
.
После 13 туров РПЛ москвичи занимают 14-е место с 11 очками. Следующий матч "
Локомотив
" проведёт 6 ноября против "Рубина".
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Валерий Газзаев
Локомотив
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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