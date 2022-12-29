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Бетис
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АтлетикНе начат
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Атлетико
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МонпельеНе начат
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П1 3.3X 3.45П2 2.25
Ницца
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Геркус: абсолютно доверяем Талалаеву, надеемся и верим в него

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Президент московского "Торпедо" Илья Геркус высказал доверие нынешнему наставнику команды Андрею Талалаеву.
Фото: РИА Новости
- Человек, который только пришёл, должен адаптироваться к команде и адаптировать её. Мы абсолютно доверяем Андрею Викторовичу, надеемся и верим в него. Мы работаем вместе, одной командой, - приводит комментарий Геркуса ТАСС.

50-летний российский специалист Андрей Талалаев стал наставником "Торпедо" в октябре 2022 года. Ранее Андрей выступал за "автозаводцев" в качестве игрока. Под руководством Талалаева московская команда проиграла все 5 матчей в российском первенстве, не забив ни одного мяча. После 17 сыгранных туров "Торпедо" идет на последнем месте, набрав всего 6 баллов. Свою единственную победу команда одержала в Кубке России, обыграв со счетом 1:0 ЦСКА. Эта победа позволила "автозаводцам" занять третье место в своем квартете и отправиться в плей-офф турнира через нижнюю сетку.


Торпедо Геркус Талалаев
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