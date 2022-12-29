- Человек, который только пришёл, должен адаптироваться к команде и адаптировать её. Мы абсолютно доверяем Андрею Викторовичу, надеемся и верим в него. Мы работаем вместе, одной командой, - приводит комментарий Геркуса ТАСС.
50-летний российский специалист Андрей Талалаев стал наставником "Торпедо" в октябре 2022 года. Ранее Андрей выступал за "автозаводцев" в качестве игрока. Под руководством Талалаева московская команда проиграла все 5 матчей в российском первенстве, не забив ни одного мяча. После 17 сыгранных туров "Торпедо" идет на последнем месте, набрав всего 6 баллов. Свою единственную победу команда одержала в Кубке России, обыграв со счетом 1:0 ЦСКА. Эта победа позволила "автозаводцам" занять третье место в своем квартете и отправиться в плей-офф турнира через нижнюю сетку.
Геркус: абсолютно доверяем Талалаеву, надеемся и верим в него
Президент московского "Торпедо" Илья Геркус высказал доверие нынешнему наставнику команды Андрею Талалаеву.
Фото: РИА Новости