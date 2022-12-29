Как сообщают СМИ, два футболиста "Спартака" Руслан Литвинов и Александр Соболев, полузащитник "Ростова" Даниил Уткин и защитник ЦСКА Игорь Дивеев были предложены клубам из Италии. При этом источник не сообщает, заинтересовали ли игроки итальянские клубы.
Александр Соболев в этом сезон принял участие в 22 играх за "Спартак". На счету футболиста 9 забитых мячей и 7 ассистов. Другой спартаковский футболист Руслан Литвинов, выступающий на позиции полузащитника, в 19 встречах забил один гол и отдал 1 голевую передачу.
Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин оформил 3+9 по системе гол плюс пас в 22 матчах за клуб во всех соревнованиях. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отыграл 12 матчей. На счету игрока 1 гол и 1 ассист.
Источник: Sport24
Sport24: Соболев и еще три игрока из РПЛ были предложены итальянским клубам
Услуги некоторых игроков клубов РПЛ были предложены итальянским командам.
Фото: ФК "Спартак"