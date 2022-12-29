"Мы довольны, что удалось договориться о трансфере Пиняева и Глушенкова. Этот переход перспективный как для клуба, так и для самих футболистов. Что касается трансферной политики, то это не последнее приобретение "Локомотива", - цитирует функционера ТАСС.
Ранее "Локомотив" объявил о переходе в команду Пиняева и Гулшенкова. Позднее в СМИ появилась информация, что состав столичного коллектива пополнит вратарь "Химок" Илья Лантратов. Также сообщалось о переговорах с "Вальядолидом" по потенциальной аренде защитника сборной Марокко Джавада Эль-Ямика.
Спортдиректор "Локомотива" - о подписании Пиняева и Глушенкова: это не последние наши приобретения
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов поделился мнением высказался о подписании футболистов "Крыльев Советов" Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"