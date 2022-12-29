"Если в "Зените" хотят усилить вратарскую линию, то Сафонов как вариант — да. Со стороны Сафонова есть смысл двигаться вперед. Да, "Краснодар" — это хорошо, но в "Зените" ему будет получше — петербуржцы последние годы борются за чемпионство", - цитирует Корнюхина "Спорт день за днем".
Матвей Сафонов является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне голкипер провел за "быков" 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых пропустил 31 гол и 6 раз оставлял свои ворота "сухими". Контракт Сафонова с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера сборной России в 15 млн евро.
Корнюхин: в "Зените" Сафонову будет получше, чем в "Краснодаре"
Экс-вратарь "Зенита" Евгений Корнюхин заявил, что Матвею Сафонову стоит рассмотреть переход в стан сине-бело-голубых.
Фото: РФС