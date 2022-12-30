- Могу поставить только неудовлетворительную оценку тому периоду, в течение которого работает наш штаб. Когда команда не набирает очков в чемпионате, не забивает голов, не об удовлетворении нужно говорить. Мы брали на себя обязательства, расстроились, что не сумели изменить ситуацию с реализацией моментов, - приводит комментарий Талалаева "Матч ТВ".
Московское "Торпедо" назначило на пост наставника команды Андрея Талалаева в октябре 2022 года. Ранее тренер играл за московский клуб. Андрей является воспитанником "автозаводцев". Под руководством российского специалиста "Торпедо" не смогло набрать ни одного очка в 5 матчах российского первенства. Команда забила ноль мячей и пропустила семь. По итогам 17 сыгранных туров "Торпедо" замыкает таблицу РПЛ. На счету "автозаводцев" всего 6 набранных баллов.
В Кубке России "Торпедо" выступило более удачно. Московский коллектив обыграл ЦСКА (1:0) и набрал 4 очка. Этот результат позволил команде выйти в плей-офф Пути регионов турнира.
Ранее президент "Торпедо" Илья Геркус выразил доверие и поддержку Андрею Талалаеву.
Талалаев: поставлю неудовлетворительную оценку тому периоду, в течение которого работает наш штаб
Наставник "Торпедо" Андрей Талалаев оценил работу тренерского штаба в первой части сезона РПЛ.
Фото: Чемпионат.com