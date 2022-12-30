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Галактионов: Пиняев и Глушенков уже сегодня могут дать "Локо" качественную конкуренцию в атаке, приносить результат

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал появление в команде вингера Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"
– Очень рады, что удалось приобрести Пиняева и Глушенкова, которые имеют не только перспективы будущего роста, но и уже сегодня могут дать команде качественную конкуренцию в линии атаки, влиться в состав и принести результат. Их игровые и человеческие качества нам хорошо известны по совместной работе в молодежной сборной. Уверены, что эти ребята усилят атакующий и игровой потенциал команды, – цитирует Галактионова пресс-служба клуба.

Максим Глушенков и Сергей Пиняев перешли в московский "Локомотив" – об их трансферах из самарских "Крыльев Советов" "железнодорожники" объявили в своих социальных сетях через новогодний ролик с участием 18-летнего Сергея. Пиняев играл за самарский клуб с лета 2021 года. В прошлом сезоне не являлся игроком основы и усиливал игру команды при необходимости по ходу матча. Глушенков играл чаще и дольше, но свой полноценный контракт с "Крыльями Советов" заключил только минувшим летом. До этого он отправлялся в Самару на правах аренды из московского "Спартака". Напомним, что параллельно с клубной работал Галактионов возглавляет молодежную сборную России. Сегодня московский "Локомотив" объявил об еще одном трансфере – состав "железнодорожников" пополнил российский голкипер Илья Лантратов, известный по выступлениям за подмосковные "Химки".


Галактионов Локомотив Пиняев Глушенков
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