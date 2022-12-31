- Эдуард уже давно играет на высоком уровне - думаю, что он заслужил этот шанс. Будет интересно посмотреть на него в ПСВ. Сперцян - уже сейчас один из лидеров "Краснодара", он держит уровень. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Решать его будущее, думаю, будет владелец команды и сам игрок. Это очень интересный футболист. Уже пару сезонов он точно демонстрирует стабильную игру, - передает слова Баженова "РБ Спорт".
Ранее появилась информация о трансферном интересе ПСВ из голландского Эйндховена к 22-летнему атакующему полузащитнику "Краснодара" и сборной Армении Эдуарду Сперцяну. В текущем сезоне на счету игрока 10 забитых голов и 6 результативных передач в 21 матче за свой клуб во всех турнирах, в прошлом сезоне-2021/2022 футболист забил 8 голов и выполнил 4 ассиста в 27 матчах черно-зеленых. В составе национальной сборной Армении Сперцян провел 13 матчей, записав на свой счет 3 гола и 1 результативный пас.
Баженов: будет интересно посмотреть на Сперцяна в ПСВ, он заслужил этот шанс
Экс-нападающий "Спартака" Никита Баженов прокомментировал информацию о трансферном интересе голландского ПСВ к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.
Фото: РПЛ