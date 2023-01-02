Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
20:30
ЛиверпульНе начат
П1 5.4X 4.4П2 1.59

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Страсбург
0 - 1 0 1
Труа1 тайм
П1 3.2X 3.45П2 2.24
Лилль
19:00
РеймсНе начат
П1 1.71X 3.9П2 5
Монпелье
21:00
МарсельНе начат
П1 5X 4П2 1.68
Ренн
23:00
НиццаНе начат
П1 2X 3.5П2 3.95
Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Барбоза: странно, что Дзюба не нашел новый клуб. Он одаренный игрок и еще пару лет поиграет на высоком уровне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Пауло Барбоза высказался по поводу того, что Артем Дзюба до сих пор находится в статусе свободного агента.
Фото: Чемпионат.com
- Для меня странно, что Дзюба до сих пор не нашел клуб. Он, как и Роналду, не провел нормальную предсезонную подготовку, поэтому плохо выглядел. Но он еще может пару лет играть на высоком уровне. Он одаренный игрок, - приводит слова Барбозы "СЭ".

Российский страйкер Артем Дзюба в нынешнем сезоне покинул РПЛ и перебрался в в турецкую команду "Адана Демирспор". За 5 игр футболист отличился лишь однажды. После чего перестал выходить в стартовом составе команды, а через некоторое время наставник "Адана Демирспор" Винченцо Монтелла оставлял игрока вне заявки на игры. В начале ноября Артем расторг контракт с турками и сейчас находится в поисках нового клуба. СМИ сообщали, что "Краснодар" и "Торпедо" отказались предлагать контракт Дзюбе. Также, по данным различных источников, к российскому форварду активный интерес проявляет кипрский клуб "Кармиотисса".


Дзюба Барбоза Адана Демирспор
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
RMC: "ПСЖ" и "Аль-Наср" планируют провести товарищеский матч в январе. Месси и Роналду могут сыграть друг против друга
Широков: не сказал бы, что скучаю по российскому футболу, только недавно прошел ЧМ
The Guardian: "Челси" намерен перехватить Мудрика у "Арсенала". "Шахтер" хочет за футболиста 95 миллионов евро
Радченко: уход Ловрена - потеря для "Зенита". Деян был капитаном клуба, постоянно играл в основном составе
Клопп: мы только купили Гакпо, а в СМИ уже появились слухи о новых трансферах. Мы же не играем в "Монополию"
Агент Барбоза: странно, что Дзюба не нашел новый клуб. Он одаренный игрок и еще пару лет поиграет на высоком уровне
CBS Sports: Роналду сможет менять тренера в "Аль-Насре" по собственному желанию 2
Ван Дейк: с Куманом в сборной Нидерландов наступает новая эра, очень хочу выиграть Лигу наций
Камоцци – о Ловрене в "Лионе": у "Зенита" все равно команда лучше, чем у "Спартака"
Ловрен – о "Лионе": я не сомневался ни секунды. Никогда не думал, что смогу вернуться 16
Пономарев: первым станет "Зенит", второе место займет "Спартак", третье - "Динамо" 2 эксклюзив
Контракт Ловрена с "Лионом" рассчитан до 2025 года
Marca: Модрич отказался переходить в "Аль-Наср" и продлит контракт с "Реалом"
Агент Бальде: Кейта напомнит всему миру о себе игрой в "Спартаке" 1
"Зенит" объявил об уходе Деяна Ловрена в "Лион" 7