- Для меня странно, что Дзюба до сих пор не нашел клуб. Он, как и Роналду, не провел нормальную предсезонную подготовку, поэтому плохо выглядел. Но он еще может пару лет играть на высоком уровне. Он одаренный игрок, - приводит слова Барбозы "СЭ".
Российский страйкер Артем Дзюба в нынешнем сезоне покинул РПЛ и перебрался в в турецкую команду "Адана Демирспор". За 5 игр футболист отличился лишь однажды. После чего перестал выходить в стартовом составе команды, а через некоторое время наставник "Адана Демирспор" Винченцо Монтелла оставлял игрока вне заявки на игры. В начале ноября Артем расторг контракт с турками и сейчас находится в поисках нового клуба. СМИ сообщали, что "Краснодар" и "Торпедо" отказались предлагать контракт Дзюбе. Также, по данным различных источников, к российскому форварду активный интерес проявляет кипрский клуб "Кармиотисса".
Агент Барбоза: странно, что Дзюба не нашел новый клуб. Он одаренный игрок и еще пару лет поиграет на высоком уровне
Агент Пауло Барбоза высказался по поводу того, что Артем Дзюба до сих пор находится в статусе свободного агента.
Фото: Чемпионат.com