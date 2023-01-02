- "Лион" сначала обратился к футболисту. По всем правилам он имел такое право — вести переговоры с игроком за полгода до истечения его контракта с нынешним клубом. При этом условия, которые "Лион" предложил Ловрену, что называется, лучше не пожелаешь. Поэтому оставалось только договорится об условиях перехода, что и было сделано в короткий срок, - приводит комментарий Медведева "Матч ТВ".
Сегодня "Зенит" сообщил, что договорился с "Лионом" о переходе 33-летнего хорвата Деяна Ловрена, выступающего на позиции центрального защитника, в стан французского клуба. По данным СМИ, сумма сделки составила 2 млн евро. Игрок подписал договор с "Лионом" на срок до 2025 года. Деян уже выступал за "ткачей" в период с 2010 по 2013 годы. За команду хорват провел 72 игры.
В нынешнем сезоне Деян Ловрен являет одним из лидеров петербуржского коллектива и провел 16 встреч во всех турнирах. На счету защитника 1 гол и 1 ассист. Хорват носит капитанскую повязку "Зенита" с осени 2020 года. Также Деян отлично проявил себя на завершившемся ЧМ-2022 в Катаре. Футболист вышел в стартовом составе в 6 матчах турнира и помог Хорватии увезти бронзовые медали мундиаля.
Медведев: условия, которые "Лион" предложил Ловрену, что называется, лучше не пожелаешь
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал уход Деяна Ловрена во французский "Лион".
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