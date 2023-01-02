О переходе игрока объявила пресс-служба кипрского клуба. Сообщается, что он подписал с "Арисом" контракт до 2027 года. Напомним, за "Арис" выступает российский форвард Александр Кокорин. Ранее появлялась информация, что в услугах Шуманского заинтересован "Спартак".
Артем Шуманский является воспитанником БАТЭ. В прошедшем сезоне он провел 22 матча в Высшей белорусской лиге, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. В ноябре этого года нападающему исполнилось 18 лет. Портал Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 300 тысяч евро.
Шуманский, которым интересовался "Спартак", стал одноклубником Кокорина
Белорусский форвард Артем Шуманский продолжит карьеру в "Арисе".
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