"А что с ними обсуждать? Они взяли и уехали. Я с ними больше не на связи", - приводит слова Джикии "СЭ".
Напомним, Джордан Ларссон и Алекс Крал покинули "Спартак" летом этого года. Шведский форвард расторгнул контракт с красно-белыми и в статусе свободного агента перебрался в "Шальке". За полгода он провел 10 матчей в составе гельзенкирхенцев, в которых ни разу не отметился результативными действиями.
Алекс Крал еще не окончательно покинул "Спартак". Он приостановил контракт с москвичами и на правах аренды перебрался в тот же "Шальке", где отдал одну голевую передачу в 14 встречах.
Джикия - о Крале и Ларссоне: они взяли и уехали. Я с ними больше не на связи
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что не общается с Алексом Кралом и Джорданом Ларссоном, которые покинули клуб.
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