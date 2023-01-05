"Гогниев — это же пародия. Он же тренеров российских позорит. На него посмотреть — дебил какой-то", - цитирует Канчельскиса "Матч ТВ".
Напомним, Спартак Гогниев возглавляет "Химки" с сентября этого года. Под его руководством подмосковная команда провела 15 матчей, в которых одержала всего одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела 12 поражений. "Химки" ушли на зимний перерыв на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Гогниева 12 набранных очков в 17 турах.
До "Химок" Спартак Гогниев тренировал владикавказскую "Аланию".
"Гогниев - это пародия. Дебил какой-то, позорит российских тренеров". Канчельскис - о тренере "Химок"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис нелицеприятно высказался о главном тренере "Химок" Спартаке Гогниеве.
Фото: ФК "Химки"