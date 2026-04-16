Агент футболиста "Спартака" высказался о возможном переходе игрока в команду Станковича

Агент Александр Саму, представляющий интересы вингера "Спартака" Маркиньоса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
По словам агента, "Црвена Звезда" не делала предложения по Маркиньосу.

- Это все спекуляции. Никакого предложения от "Црвены Звезды" нет. Маркиньос счастлив в "Спартаке", - цитирует Саму "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что сербская "Црвена Звезда", которую возглавляет экс-тренер "Спартака" Деян Станкович, готовит предложение по трансферу вингера красно-белых Маркиньоса.

Бразилец выступает за столичный клуб с лета 2024 года, в текущем сезоне он провел во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 6 миллионов евро.

