Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
Манчестер СитиНе начат
П1 4.7X 3.95П2 1.74
Реклама лига ставок Сделать ставку

Колосков: Дзюба еще не исчерпал свой потенциал. Артему рано уходить из футбола

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу будущего Артема Дзюбы.
Фото: Чемпионат.com
- Дзюбе рано уходить из футбола, нужно еще поиграть. Артем не до конца исчерпал свой потенциал. Но он сам лучше всего знает, где ему стоит продолжить свою карьеру. В любом случае, думаю выбор у него небольшой, - приводит мнение Колоскова Metaratings.

34-летний россиянин Артем Дзюба, выступающий на позиции центрального нападающего, до сих пор находится в поисках новой команды. В начале ноября форвард покинул "Адану Демирспор", так как перестал попадать в заявку на игры. В активе игрока всего 5 встреч за турецкий клуб и один забитый мяч. Ранее интерес к Дзюбе опровергли "Краснодар" и "Сочи". Так же, по сообщениям СМИ, московское "Торпедо" не будет предлагать контракт Артему. По данным различных источников, турецкий "Сивасспор" предложил контракт экс-форварду "Зенита". Также Дзюба может продолжить свою карьеру в чемпионате Кипра. Интерес к игроку проявляет "Кармиотисса". Артем Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России и 4-х кратным победителем РПЛ.


Дзюба Колосков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Журналист Плеттенберг: клубы из Саудовской Аравии проявляют интерес к Фирмино
Мухин – о турнирном положении ЦСКА: даже не смотрю, где "Зенит". Будем стараться побеждать
Широков: "Торпедо" будет супертяжело с шестью очками. Они точно вернутся в Первую лигу
Шмидт – о трансфере Фернандеса: он уйдет только за сумму отступных. То, что делает "Челси", неуважительно
Колосков: Дзюба еще не исчерпал свой потенциал. Артему рано уходить из футбола 5
Григорян: Джикия – лучший центральный защитник РПЛ 6
Конте: когда мы говорим о Кейне, речь идёт о форварде мирового уровня. Он побьёт все голевые рекорды
Каррера: Джикия не считает Промеса легионером? Он прав. Квинси уже как русский!
Шалимов - об Ивиче: Галицкий хочет выиграть РПЛ и считает, что никто из россиян этого не добьется 1
Daily Mail: "Шахтер" решил отклонить улучшенное предложение "Арсенала" по Мудрику. "Горняки" ведут переговоры с "Челси"
Лапорта – об уходе Месси: я должен был поставить "Барселону" выше лучшего игрока в истории футбола 1
"Челси" объявил о переходе Бадиашиле. Сообщалось, что "синие" заплатят за игрока 38 млн евро 1
Тихонов: у меня были предложения возглавить российские команды, но я отказался 1
Metaratings: "Спартак" готов предложить Таварешу зарплату в размере 1,2 млн евро за сезон 7
Российские легионеры в Европе ударно начали 2023 год. Головин и Миранчук открыли счёт голам