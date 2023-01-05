- Дзюбе рано уходить из футбола, нужно еще поиграть. Артем не до конца исчерпал свой потенциал. Но он сам лучше всего знает, где ему стоит продолжить свою карьеру. В любом случае, думаю выбор у него небольшой, - приводит мнение Колоскова Metaratings.
34-летний россиянин Артем Дзюба, выступающий на позиции центрального нападающего, до сих пор находится в поисках новой команды. В начале ноября форвард покинул "Адану Демирспор", так как перестал попадать в заявку на игры. В активе игрока всего 5 встреч за турецкий клуб и один забитый мяч. Ранее интерес к Дзюбе опровергли "Краснодар" и "Сочи". Так же, по сообщениям СМИ, московское "Торпедо" не будет предлагать контракт Артему. По данным различных источников, турецкий "Сивасспор" предложил контракт экс-форварду "Зенита". Также Дзюба может продолжить свою карьеру в чемпионате Кипра. Интерес к игроку проявляет "Кармиотисса". Артем Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России и 4-х кратным победителем РПЛ.
Колосков: Дзюба еще не исчерпал свой потенциал. Артему рано уходить из футбола
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу будущего Артема Дзюбы.
Фото: Чемпионат.com