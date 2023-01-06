- Ловрен - это не потеря для "Зенита". Клуб найдет ему замену. Есть достаточно квалифицированные футболисты, такие как Чистяков, Родригао. "Зенит" приложил руку к тому, чтобы Деян удачно выступил на чемпионате мира и перешел в европейскую команду. Нормальная практика, когда после больших турниров клуб помогает футболистам перебраться в европейский чемпионат, - передает слова Семшова "РБ Спорт".
2 января официальный телеграм-канал петербургского "Зенита" объявил о переходе 33-летнего центрального защитника Деяна Ловрена во французский "Лион", сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. В осенней части текущего сезона Ловрен был капитаном сине-бело-голубых и провел за них 16 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 результативный пас, также на его счету 6 матчей за сборную Хорватии на ЧМ-2022 в Катаре (1 результативный пас).
Семшов: Ловрен - не потеря для "Зенита", клуб найдет замену. Есть Чистяков, Родригао
Главный тренер "Чайки" и экс-хавбек "Зенита" Игорь Семшов прокомментировал уход из клуба 33-летнего центрального защитника Деяна Ловрена.
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