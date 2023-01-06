- Повышает ли уход Ловрена шансы "Спартака" в борьбе за чемпионство? Нет, не повышает. Расклад сил остался тем же. "Зенит" лидирует не за счет центральных защитников. Игру питерцев определяют центральные полузащитники. Есть Барриос, Вендел. Добавьте сюда Клаудиньо, Малкома. Не забываем и про Дугласа Сантоса. Вот они тащат команду, - передает слова Орлова "СЭ".
Ранее стало известно, что 33-летний хорватский центральный защитник и капитан "зенита" в текущем сезоне Деян Ловрен перешел во французский "Лион", сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. По итогам осенней части Российской премьер-лиги сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице с 42 очками в 17 матчах, на 6 очков от них отстает "Спартак", на 7 очков - "Ростов", на 13 - "Динамо" и ЦСКА.
Орлов: уход Ловрена из "Зенита" не повышает шансы "Спартака" в борьбе за чемпионство, расклад остался тем же
Экс-телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о влиянии ухода центрального защитника "Зенита" Деяна Ловрена на борьбу за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"