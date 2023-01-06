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Орлов – об уходе Ловрена из "Зенита": никакой катастрофы. Знаю, что работа по поиску центрального защитника уже ведется

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе защитника Деяна Ловерна из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
– Нужно поблагодарить Ловрена за его вклад в успехи "Зенита". Деян провел в Санкт-Петербурге хорошие годы. Однако я никакой катастрофы в его уходе не вижу. Знаю, что работа по поиску центрального защитника уже ведется. Возможно, вскоре будет приобретен молодой игрок, может, даже не один. Как мне кажется, "Зенит" был в какой-то степени готов к такому повороту событий, – цитирует Орлова "СЭ".

Напомним, что 2 января текущего года хорватский центральный защитник Деян Ловрен перешел во французский "Лион" из "Зенита" за три с половиной миллиона евро. За клуб из Санкт-Петербурга Деян играл с августа 2020 года, когда он перебрался в Россию из английского "Ливерпуля". Еще ранее Ловрен представлял такие клубы, как "Саутгемптон", "Лион" и "Динамо Загреб". Деян является воспитанником загребского клуба. "Лион", в который сейчас вернулся хорватский защитник, идет на восьмом месте в чемпионате Франции, имея на своем счету 24 очка. Для сравнения – у лидирующего в Лиге 1 "ПСЖ" 44 очка. Ловрен выступал за "Лион" в период с января 2010 года по июль 2013 года. Сейчас он заключил свой второй контракт с этим клубом сроком до лета 2025 года.


Орлов Ловрен Зенит
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