– Знаю, что в РПЛ следят за игроками нашей команды и неплохо их изучили. Так что не удивлюсь, если Лайдуни в России действительно интересуются, – приводит слова Черчесова "СЭ".
Аисса Лайдуни играет за венгерский клуб "Ференцварош" с августа 2020 года. Тогда он перешел из румынского футбольного клуба "Волунтари" за 500 тысяч евро. Нынешний контракт Лайдуни с "Ференцварошем" действует до лета 2023 года и предусматривает возможность продления соглашения еще на один год. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость 26-летнего тунисского футболиста в 4 миллиона евро. В общей сумме за "Ференцварош" Лайдуни к этому моменту успел отыграть 102 матча, забить 9 мячей, отдать 16 голевых передач. В текущем сезоне – 23 матча за клуб, два гола и четыре ассиста.
Черчесов: знаю, что в РПЛ следят за игроками "Ференцвароша". Не удивлюсь, если Лайдуни здесь действительно интересуются
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался о возможном трансфере полузащитника венгерской команды Аиссы Лайдуни в РПЛ.
Фото: Global Look Press