– Я не буду советовать Дзюбе завершить карьеру, как это делают некоторые. Пусть сам решает. Все зависит от его физических кондиций. Зачем злорадствовать и говорить что-то за глаза? Могу только пожелать ему успеха. Если Артем хочет и дальше играть, все зависит только от него, – цитирует Орлова "СЭ".
Напомним, что 34-летний российский центральный нападающий Артем Дзюба находится без клуба, в статусе свободного агента, с начала ноября 2022 года. В тот период Артем расторг контракт с турецким футбольным клубом "Адана Демирспор", в который он переходил летом 2022 года, но по итогу не смог закрепиться и забил лишь один мяч, в своем дебютном матче. До переезда в чемпионат Турции Артем Дзюба играл за "Зенит". В этом же клубе он завершил и предыдущий сезон в Российской премьер-лиги, но ушел из команды по истечении контракта, не став его продлевать. Помимо "Зенита" в российском футболе Дзюба играл за тульский "Арсенал", московский "Спартак", "Томь" и "Ростов".
Орлов: я не буду советовать Дзюбе завершить карьеру, как это делают некоторые. Пусть сам решает
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем российского форварда Артема Дзюбы.
Фото: соцсети Геннадия Орлова