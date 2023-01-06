"Я хорошо знаю Ивича, отличный тренер, хороший человек с сильным менталитетом. Когда-то, во время работы в Англии у него возникали проблемы с владельцем "Уотфорда", на него оказывалось давление, после чего он разорвал контракт и ушел", - цитирует агента "РБ Спорт".
"Краснодар" объявил о назначении Ивича на пост главного тренера команды 4 января. До этого "быков" возглавлял Александр Сторожук.
"Краснодар" по итогам первой части текущего чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице. "Быки" по итогам 17 туров имеют в активе 25 очков.
Сербский агент: в Англии у Ивича были проблемы с владельцем "Уотфорда"
Сербский футбольный агент Александр Важич высказался о новом главном тренере "Краснодара" Владимире Ивиче.
Фото: ФК "Краснодар"