"Главное, что хочу сделать, — полностью довериться руководству команды в лице Абаскаля, который после своего прихода полностью изменил "Спартак" в лучшую сторону! … Красно-белые за счёт своих воспитанников будут всё больше и больше заявлять о себе в РПЛ", - цитирует ветерана москвичей "Чемпионат".
Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. Под его руководством москвичи завершили первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Красно-белые записали себе на счет 36 очков в 17-ти встречах.
После окончания зимней паузы "Спартак" в Кубке России сыграет против "Локомотива" - первая встреча запланирована на 22 февраля, ответный матч пройдет в начале марта.
Кавазашвили: хочу довериться Абаскалю. "Спартак" за счет воспитанников будет всё больше заявлять о себе
Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичной команды.
Фото: РПЛ