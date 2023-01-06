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Кавазашвили: хочу довериться Абаскалю. "Спартак" за счет воспитанников будет всё больше заявлять о себе

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Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичной команды.
Фото: РПЛ
"Главное, что хочу сделать, — полностью довериться руководству команды в лице Абаскаля, который после своего прихода полностью изменил "Спартак" в лучшую сторону! … Красно-белые за счёт своих воспитанников будут всё больше и больше заявлять о себе в РПЛ", - цитирует ветерана москвичей "Чемпионат".

Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. Под его руководством москвичи завершили первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Красно-белые записали себе на счет 36 очков в 17-ти встречах.

После окончания зимней паузы "Спартак" в Кубке России сыграет против "Локомотива" - первая встреча запланирована на 22 февраля, ответный матч пройдет в начале марта.


Абаскаль Спартак Кавазашвили
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