- Дзюба может вернуться в "Зенит"? Сейчас уже, наверное, нет. Удержать могли, но тогда проблема состояла в финансах, которые Артем не принял. Я знаю, что "Зенит" предлагал ему условия, чтобы он остался, но не захотел, - приводит слова Орещука "Спорт День за Днем".
Артем Дзюба выступал за "Зенит" в период с 2015 по 2022 годы. За этот период форвард выиграл 10 трофеев: 4 чемпионства Росси, 4 суперкубка России и 2 Кубка России. Также российский форвард побил множество личных статистических рекордов. Артем занимает 2 строчку в списке голеадоров и 3 место по ассистам в истории петербуржского коллектива. Всего в составе "Зенита" Дзюба оформил 108+71 по системе гол плюс пас за 249 матчей во всех соревнованиях. Играя за сине-бело-голубых, Артем стал лучшим бомбардиром в истории российского чемпионата.
Сейчас Дзюба находится в поиска новой команды. Ранее стало известно, что "Краснодар", "Сочи", "Торпедо" и "Пари НН" отказались от варианта приобретения Артема.
Орещук: знаю, что "Зенит" предлагал Дзюбе остаться, но Артема не устроили финансы
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал о том, что Артем Дзюба мог остаться в "Зените".
Фото: Global Look Press