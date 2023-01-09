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Журналист Никитин: "Спартак" ведет переговоры о продаже Рассказова – в его услугах заинтересованы несколько клубов РПЛ

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Российский фланговый защитник Николай Рассказов этой зимой может уйти из московского "Спартака".
Фото: Soccer.ru
По данным источника, "Спартак" ведет активные переговоры с потенциальными покупателями по Рассказову. В услугах Николая заинтересованы несколько клубов РПЛ. Сейчас по переходу уже ведутся консультации. В случае достижения соглашения "Спартак" отпустит своего воспитанника бесплатно, поскольку контракт Рассказова заканчивается по истечении сезона и продлевать его в клубе не планировали.

Контракт российского крайнего защитника Николая Рассказова с московским "Спартаком" действительно истекает 30 июня 2023 года. Николай полноценно играет за красно-белых с лета 2021 года, когда он перебрался в Москву из тульского "Арсенала" по окончании аренды. В текущем сезоне Рассказов отыграл за "Спартак" 11 матчей, отличился забитым мячом в матче Кубка России, на его групповой стадии. В общей сумме на футбольном поле Николай провел всего 347' минут с учетом трех турниров: Российской премьер-лиги, Кубка России и Суперкубка России, в котором Рассказов вышел на замену и отбегал 14 минут в самой концовке. Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость 25-летнего защитника в 600 тысяч евро. Всего за главную команду "Спартака" Рассказов провел 86 матчей, забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

Источник: журналист Максим Никитин


Спартак Рассказов РПЛ
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