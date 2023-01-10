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Захарян: новости о "Челси" не давят, но от разговоров об этом я устал

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Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян рассказал, как он относится к разговорам о возможном переходе в лондонский "Челси".
Фото: Global Look Press
– Новости не давят. Я сам читаю об этом каждый день в социальных сетях и нормально к этому отношусь. Что и как будет – не могу сказать. Не могу сказать что сейчас пройду медосмотр и улечу в "Челси". Сейчас я в "Динамо", готовлюсь к сезону. Устал ли я? То, что в команде шутят, ладно, но от разговоров об этом устал. Надоедает, – цитирует Захаряна Sport24.

Напомним, что российский полузащитник московского "Динамо" и сборной России по футболу Арсен Захарян мог перейти в лондонский "Челси" летом 2022 гола. И "Динамо", и "Челси" по закрытию трансферного окна официально признались в том, что вели между собой активные переговоры, были близки к трансферу, но сделка сорвалась из-за сложностей с переводом средств на счет английского клуба.

Российский футбольный сезон сейчас находится на зимней паузе. Матчи Кубка России возобновятся только в конце февраля 2023 года, игры РПЛ – в начале марта. "Динамо" идет четвертым в Российской премьер-лиге, а "Челси" в турнирной таблице Английской премьер-лиги располагается на десятом месте. Команда Грэма Поттера сейчас находится не в самом лучшем положении.


Захарян Динамо Челси РПЛ АПЛ
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