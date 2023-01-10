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"СЭ": Промес пропустит сбор "Спартака" по медицинским показателям

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Названа причина, по который голландский футболист Квинси Промес пропустит первый сбор "Спартака".
Фото: "СЭ"
Как сообщают СМИ, 31-летний голландский вингер "Спартака" Квинси Промес не будет тренироваться на сборах основной команды в ОАЭ по причине неудовлетворительных медицинских показателей. Источник отмечает, что у голландца нормальные отношения с руководством и тренерским штабом красно-белых и никаких разногласий нет.

Квинси Промес в нынешнем розыгрыше РПЛ является ключевым игроком "Спартака". Футболист забил 14 мячей и отдал 6 ассистов в 16 матчах за московский коллектив. Также на счету нападающего 3 гола в Кубке Росси, два из которых в ворота "Зенита" (3:0). Сегодня СМИ сообщили о том, что Промес пропустит сбор команды и будет тренироваться с молодежным составом.

Источник: "СЭ"


Промес Спартак
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