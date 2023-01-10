"У нас есть право на получение 50 процентов от следующего трансфера Алберто, предусмотрены определённые экономические результаты при продаже Мантуана и Ивана. Сделка абсолютно сбалансированная и взаимовыгодная", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Сегодня "Зенит" объявил, что Алберто продолжит карьеру в "Коринтиансе" из чемпионата Бразилии. В обратном направлении этой зимой последует защитник Роберт Ренан. В летнее трансферное окно состав сине-бело-голубых пополнит полузащитник Ду Кейрос.
Гендиректор "Зенита" - об Алберто в "Коринтиансе": сделка абсолютно взаимовыгодная
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о сделке по обмену форварда Юри Алберто в "Коринтианс".
Фото: Gazeta Press