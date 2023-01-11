"Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, всё было не зря", — цитирует Салихову "Чемпионат".
Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, отвечая на вопрос о главном разочаровании первой части текущего сезона, упомянул восторг игроков "Спартака" при просмотре повтора групповой драки с питерцами после финального свистка в матче Кубка России.
Зарема – о словах Медведева про "Спартак": если наш восторг – разочарование "Зенита", то драка была не зря
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на упоминание гендиректором "Зенита" Александром Медведевым красно-белых при рассказе о разочаровании года.
Фото: соцсети Заремы Салиховой