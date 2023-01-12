Как сообщают СМИ, "Зенит" и "Коринтианс" договорились о том, что клуб из Санкт-Петербурга будет иметь возможность приобрести 16-летнего бразильского вингера за меньшую сумму. Источник поясняет, что в случае, если европейский топ-клуб захочет приобрести бразильского таланта, то "Коринтианс" сообщит об этом "Зениту" и предложит приобрести игрока со скидкой.
Недавно "Зенит" объявил, что договорился с "Коринтианс" об обмене футболистами. Помимо двух игроков бразильского клуба, которые уже стали игроками петербуржской команды, сине-бело-голубые будут иметь возможность приоритетного выкупа еще одного бразильца Педро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Коринтианс" сделает "Зениту" скидку при возможном трансфере Педро
Стали известные условия соглашения между "Зенитом" и "Коринтиансом" по поводу бразильского футболиста Педро.
Фото:Agеncia Corinthians