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"Чемпионат": "Коринтианс" сделает "Зениту" скидку при возможном трансфере Педро

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Стали известные условия соглашения между "Зенитом" и "Коринтиансом" по поводу бразильского футболиста Педро.
Фото:Agеncia Corinthians
Как сообщают СМИ, "Зенит" и "Коринтианс" договорились о том, что клуб из Санкт-Петербурга будет иметь возможность приобрести 16-летнего бразильского вингера за меньшую сумму. Источник поясняет, что в случае, если европейский топ-клуб захочет приобрести бразильского таланта, то "Коринтианс" сообщит об этом "Зениту" и предложит приобрести игрока со скидкой.

Недавно "Зенит" объявил, что договорился с "Коринтианс" об обмене футболистами. Помимо двух игроков бразильского клуба, которые уже стали игроками петербуржской команды, сине-бело-голубые будут иметь возможность приоритетного выкупа еще одного бразильца Педро.

Источник: "Чемпионат"


Коринтианс Зенит
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