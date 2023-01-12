По сообщениям СМИ, "ПСВ" заинтересован в переходе 22-летнего армянина Эдуарда Сперцяна, выступающего на позиции атакующего полузащитника. Клуб из Эйндховена намерен достичь устной договоренности с "Краснодаром" о трансфере уже в январе.
Эдуард Сперцян в нынешнем сезоне является одним из ключевых игроков "Краснодара". Футболист за 21 игру во всех соревнованиях за быков оформил 10+6 по системе гол плюс пас. Контракт Эдуарда с краснодарским клубом рассчитан до июня 2026 года. Трансферная стоимость воспитанника "Краснодара" оценивается в 9 млн евро (по данным финансово-аналитического сайта Transfermarkt).
"ПСВ" после 15 сыгранных туров располагается на 3 строчке в таблице голландского чемпионата. Команда набрала 31 очко.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "ПСВ" хочет в январе договориться с "Краснодаром" о трансфере Сперцяна
Армянский футболист Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в "ПСВ".
Фото: ФК "Краснодар"