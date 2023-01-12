- Может ли в будущем Абаскаль возглавить "Зенит"? У Гильермо красно-белая ДНК. Он не пойдет в "Зенит" даже за 3 млн евро в год. Из "Спартака" он уйдет только на повышение в испанский клуб. Или в любую другую крепкую европейскую команду. А в России судьба Абаскаля будет связана только с красно-белыми, - приводит мнение Кавазашвили "РБ Спорт".
Испанский специалист Гильермо Абаскаль был назначен наставником "Спартака" летом 2022 года. В предыдущем сезоне самый молодой тренер РПЛ трудился в швейцарском "Базеле", но по окончании сезона руководство клуба приняло решение перевести Гильермо а молодежную команду. С московским коллективом Абаскаль занимает 2 строчку по итогам первой половины РПЛ. Команда ушла на зимнюю паузу, набрав 36 очков и отставая от "Зенита", идущего на первом месте, на 6 баллов. В Кубке России красно-белые смогли с 1 места выйти в плей-офф в Путь РПЛ. Спартак при Абаскале одержал 14 побед и потерпел всего 6 поражений во всех турнирах.
"Зенит" с 2018 года возглавляет российский специалист Сергей Семак. Экс-игрок сине-бело-голубых добился больших успехов в клубе, выиграв 4 раза РПЛ. Также на счету Семака кубок России и 3 Суперкубка России.
Кавазашвили: Абаскаль не пойдет в "Зенит" даже за 3 млн евро в год. У Гильермо красно-белая ДНК
Экс-голкипер "Спартака" и "Зенита" Анзор Кавазашвили высказался о том, может ли в будущем наставник красно-белых Гильермо Абаскаль возглавить петербуржский клуб.
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