"Он фактически развалил "Сочи". Тренер безграмотный, не понимает футбольных законов… У Гаранина оказывается еще нет категории PRO. Ну куда ты лезешь в главные тренеры?! Ну выучись, изучи теорию тренировочной работы", - цитирует Орлова Sport24.
Напомним, "Сочи" летом объявил, что Гаранин войдет в тренерский штаб команды. По итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-лиги южане оказались на девятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 17-ти турах. Новым главным тренером сочинцев стал Курбан Бердыев.
Отметим, официально "Сочи" об отставке Гаранина так и не объявил.
Орлов – о Гаранине: он развалил "Сочи". Нет категории PRO – куда ты лезешь в главные тренеры?!
Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о бывшем старшем тренере "Сочи" Вадиме Гаранине.
Фото: ФК "Сочи"