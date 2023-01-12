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Орлов – о Гаранине: он развалил "Сочи". Нет категории PRO – куда ты лезешь в главные тренеры?!

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Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о бывшем старшем тренере "Сочи" Вадиме Гаранине.
Фото: ФК "Сочи"
"Он фактически развалил "Сочи". Тренер безграмотный, не понимает футбольных законов… У Гаранина оказывается еще нет категории PRO. Ну куда ты лезешь в главные тренеры?! Ну выучись, изучи теорию тренировочной работы", - цитирует Орлова Sport24.

Напомним, "Сочи" летом объявил, что Гаранин войдет в тренерский штаб команды. По итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-лиги южане оказались на девятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 17-ти турах. Новым главным тренером сочинцев стал Курбан Бердыев.

Отметим, официально "Сочи" об отставке Гаранина так и не объявил.


Орлов Сочи Гаранин
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