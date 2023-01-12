"Хотел бы поблагодарить клуб за то, что протянули руку помощи в сложный для меня момент. В семье произошла неприятная ситуация. Очень приятно, что клуб проявляет внимание и заботится о каждом игроке в отдельности", — цитирует игрока "Матч ТВ".
ЦСКА 7 января приступил к подготовке ко второй части сезона Российской Премьер-лиги. Карраскаль приступил к тренировкам с командой лишь сегодня.
"Армейцы" завершили первую часть чемпионата страны на пятом месте в турнирной таблице – подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков в 17-ти встречах.
Карраскаль – об отсутствии на сборах ЦСКА: спасибо клубу, что протянули руку помощи в сложный момент
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о своем отсутствии в расположении клуба в начале сборов москвичей в Абу-Даби.
Фото: "Матч ТВ"