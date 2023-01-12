"Есть ли у "Бешикташа" интерес к Баринову? Нет, это неправда", - приводит слова Нур Чеби "СЭ".
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что "Бешикташ" готовит официальное предложение по Баринову, которое планирует направить в "Локомотив". Агент полузащитника подтвердил эту информация, добавив, что в игроке лично заинтересован главный тренер турецкого клуба Сенул Гюнеш.
Контракт полузащитника с красно-зелеными рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 9 млн евро. В сентябре этого года ему исполняется 27 лет.
Президент "Бешикташа": интерес к Баринову? Это неправда
Президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби не подтвердил, что его клуб интересуется полузащитником "Локомотива" Дмитрием Бариновым.
Фото: РПЛ