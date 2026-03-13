Гришин рассказал, за счёт чего "Спартак" может стать чемпионом России

"Удивлюсь ли я, если "Спартак" выиграет золото? Моя тройка по качеству игры и футболистов была и остаётся следующей: "Зенит", "Краснодар", ЦСКА.
Но мне нравится "Спартак", он много забивает, это хорошо для болельщиков. Да, есть ошибки, много пропускают, но футбол красно?белых интересно смотреть", — сказал Гришин в беседе с "Матч ТВ".
В 21 туре чемпионата ЦСКА сыграет в гостях с "Балтикой". Матч состоится в субботу, 14 марта. Начало — в 20:30 мск. В предыдущем туре калининградцы сыграли вничью 1:1 с "Ростовом", а армейцы уступили московскому "Динамо" — 1:4.