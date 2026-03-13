Канчельскис обозначил, в каком компоненте Соболев слабее Дзюбы

"Вряд ли Соболев станет главным действующим лицом матча "Зенит" — "Спартак". Александр не оказывает большого влияния на игру "Зенита". Мы видим, что в большинстве матчей этого сезона он безобиден для защиты соперника.
Соболев не Дзюба, чтобы за счёт мотивации и спортивной злости постоянно забивать "Спартаку".
Думаю, исход этого матча будут решать другие футболисты", — отметил Канчельскис в беседе с "Советским спортом".
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл 18 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.
Матч 21 тура РПЛ "Зенит" — "Спартак" состоится завтра, 14 марта. Начало — в 16:00 мск.