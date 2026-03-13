Канчельскис обозначил, в каком компоненте Соболев слабее Дзюбы

Главный тренер брянского "Динамо" Андрей Канчельскис сравнил нападающего "Зенита" Александра Соболева с форвардом "Акрона" Артёмом Дзюбой.
По мнению Канчельскиса, большого влияния на игру питерской команды Соболев не оказывает.

"Вряд ли Соболев станет главным действующим лицом матча "Зенит" — "Спартак". Александр не оказывает большого влияния на игру "Зенита". Мы видим, что в большинстве матчей этого сезона он безобиден для защиты соперника.

Соболев не Дзюба, чтобы за счёт мотивации и спортивной злости постоянно забивать "Спартаку".

Думаю, исход этого матча будут решать другие футболисты", — отметил Канчельскис в беседе с "Советским спортом".

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл 18 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

Матч 21 тура РПЛ "Зенит" — "Спартак" состоится завтра, 14 марта. Начало — в 16:00 мск.

