Радимов рассказал, как "Спартак" должен сыграть в полузащите с "Зенитом"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями от игры "Спартака" с сине-бело-голубыми в 21 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Радимова, красно-белые точно пропустят гол, возможно, даже не один.

"Зобнин, Литвинов и Денисов в единоборствах один в один откровенно слабые. "Спартак" пропустит, и не один. Ты пропустил 10 за три матча и приезжаешь в Санкт-Петербург играть с "Зенитом"…

Если у Карседо есть что-то в голове, он поставит двух опорников", — сказал Радимов в программе "Это футбол, брат!".

На данный момент "Зенит" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с 35 баллами располагается на шестой позиции. В предыдущем туре питерцы проиграли "Оренбургу" (1:2), а спартаковцы выиграли у "Акрона" (4:3).

Матч "Зенит" — "Спартак" пройдёт в субботу, 14 марта, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск.

