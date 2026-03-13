Радимов рассказал, как "Спартак" должен сыграть в полузащите с "Зенитом"

"Зобнин, Литвинов и Денисов в единоборствах один в один откровенно слабые. "Спартак" пропустит, и не один. Ты пропустил 10 за три матча и приезжаешь в Санкт-Петербург играть с "Зенитом"…
Если у Карседо есть что-то в голове, он поставит двух опорников", — сказал Радимов в программе "Это футбол, брат!".
На данный момент "Зенит" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с 35 баллами располагается на шестой позиции. В предыдущем туре питерцы проиграли "Оренбургу" (1:2), а спартаковцы выиграли у "Акрона" (4:3).
Матч "Зенит" — "Спартак" пройдёт в субботу, 14 марта, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск.