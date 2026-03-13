Непомнящий: Дзюба напоминает мне Жириновского

"Дзюба в каком-то смысле напоминает мне Жириновского. В самом лучшем! Все смеются над тем, что он говорил, но потом это происходит, и все говорят, что Владимир Вольфович был великий!
Дзюба — спартаковец, у него есть мечта туда вернуться. Он всегда всем доказывал, что он спартаковец. Где бы он ни был, у него всегда всё получалось. Чтобы стать тренером, ему ещё нужно пройти курс тренера. На тренера не учатся, тренером становятся. Но у Дзюбы может получиться то, о чём он мечтает — возвращение в "Спартак", — отметил Непомнящий в беседе с "Матч ТВ".
Артём Дзюба является воспитанником "Спартака". За основную команду красно-белых он выступал с 2006 по 2015 год, включая аренды в "Томь" (2009, 2010) и "Ростов" (2013/2014, 2015). На счету Дзюбы — 166 матчей, 38 голов и 23 ассиста за "Спартак".
В текущем сезоне в составе "Акрона" форвард провёл 18 игр, забил 5 мячей и отдал 4 голевых паса.