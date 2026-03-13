Стал известен срок дисквалификации Гонду за удар Осипенко шипами

"Лусиано принял участие в заседании КДК. Он рассказал, что после матча связался с Осипенко, принёс извинения. Посмотрели видео, оценили все действия Лусиано. ЦСКА направлял в КДК заявление об отмене красной карточки, мы обратились в ЭСК, она дала заключение, что Гонду удалён правильно.
КДК не имел оснований отменить красную карточку. Дополнительной дисквалификации к футболисту применено не будет — он пропустит один матч РПЛ", — отметил в беседе с "Матч ТВ" глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Лусиано Гонду перешёл в ЦСКА из "Зенита" 11 января на правах свободного агента. На данный момент за московскую команду аргентинец провёл 3 матча, в которых не отметился результативными действиями, но получил по одной жёлтой и красной карточке.