Барбоза уверен, что матч "Зенит" — "Спартак" будут смотреть в Европе

"Это большая игра, в которой всегда есть интрига. Жду интересный матч, его точно будут смотреть европейские любители футбола и скауты.
"Зенит" является фаворитом, команда борется за чемпионство. У "Спартака" есть трудности, в том числе в защите. Им будет тяжело в этой встрече", — отметил Барбоза в разговоре с Metaratings.
В преддверии матча "Зенит" с 42 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с 35 баллами располагается на 6-й строчке.
Очное противостояние команд пройдёт на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге в субботу, 14 марта. Начало — в 16:00 мск.