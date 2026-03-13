Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
19:30
ОренбургНе начат

Барбоза уверен, что матч "Зенит" — "Спартак" будут смотреть в Европе

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, чего ждёт от игры 21 тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
Барбоза ожидает трудностей для красно-белых.

"Это большая игра, в которой всегда есть интрига. Жду интересный матч, его точно будут смотреть европейские любители футбола и скауты.

"Зенит" является фаворитом, команда борется за чемпионство. У "Спартака" есть трудности, в том числе в защите. Им будет тяжело в этой встрече", — отметил Барбоза в разговоре с Metaratings.

В преддверии матча "Зенит" с 42 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с 35 баллами располагается на 6-й строчке.

Очное противостояние команд пройдёт на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге в субботу, 14 марта. Начало — в 16:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится