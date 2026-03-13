КДК РФС оштрафовал ЦСКА за расистские выкрики фанатов в адрес Кордобы

"В двух эпизодах данного матча было так называемое "уханье" со стороны болельщиков ЦСКА. В секторе, кто мог скандировать это, было порядка семи?восьми человек. Это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование.
Решение следующее: за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам расы, оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей", — сказал в беседе с "Матч ТВ" глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
Глава КДК также отметил, что ЦСКА занят установлением личностей людей, находившихся на секторе, откуда доносились оскорбления в адрес Кордобы. Если их личности будут установлены, в комитет будут представлены протоколы задержания и административного наказания.
В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА обыграл "Краснодар" со счётом 3:1.