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Журналист Карпов: Сычевой попросил "Крылья Советов" включить пункт об особых отступных для "Зенита"

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Владимир Сычевой сам попросил "Крылья Советов" включить в контракт отступные для "Зенита".
Фото: ФК "Оренбург"
По данным источника, одним из условий перехода в "Крылья Советов" лучшего бомбардира первой половины РПЛ Владимира Сычевого было включение в контракт особой суммы отступных для "Зенита". Об этой опции настоял сам игрок. Источник отмечает, что зимой у Сычевого было предложение от "Зенита". Клуб из Санкт-Петербурга предлагал контракт с зарплатой в 2 млн рублей в месяц. Также Владимир должен был провести вторую часть сезона в "Оренбурге". Но нападающего не устроил данный вариант. Сумма выкупа Сычевого для "Зенита" составит около 300 млн рублей. Отмечается, что данный пункт вступит в силу с 2024 года.

Владимир Сычевой в первой половине сезона РПЛ был главной ударной силой "Оренбурга". Футболист забил 14 голов в 15 матчах за команду и возглавляет гонку бомбардиров российского первенства. В конце декабря 2022 года форвард перебрался в стан "Крыльев Советов". Коллектив из Самары выкупил Сычевого за 100 млн рублей.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


Сычевой Крылья Советов Зенит
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