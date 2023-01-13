- Сейчас Раконьяц на сборе с "Локомотивом". Останется ли игрок в клубе на весеннюю часть сезона? Лучше "Локомотиву" задать этот вопрос, - приводит комментарий агента "СЭ".
22-летний форвард из Черногории Марко Раконьяц защищает цвета "Локомотива" с лета 2022 года. Уроженец Биело-Поле пока не может стать стабильным игроком стартового состава "железнодорожников". В активе футболиста 501 минута в 15 матчах за команду, в которых игрок отметился 1 ассистентским действием. Контракт Марко с московским коллективом завершается в июне 2026 года. Авторитетный аналитический сайт Transfermarkt оценивает ориентировочную трансферную стоимость Раконьяца в 1,2 млн евро.
"Локомотив" вчера начал подготовку ко второй половине сезона РПЛ в ОАЭ. Команда Михаила Галактионова по итогам первой части российского первенства занимает 14 место.
Агент Раконьяца: останется ли Марко в "Локомотиве"? Лучше спросите у клуба
Агент черногорского футболиста "Локомотива" Марко Раконьяца Игорь Глушевич высказался по поводу будущего игрока в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"