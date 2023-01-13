- Если будут условия для проведения сборов в России, мы, конечно, останемся здесь, но пока у нас этого нет. Что касается цен, то провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково. Но условия — погода, гостиницы, поля — в Эмиратах лучше, - приводит мнение Иванова "РБ Спорт".
"Урал" в этом сезоне не проигрывает уже 11 матчей подряд. Это рекордная серия для уральского клуба. Команда Виктора Гончаренко набрала 21 очков за 17 туров и после первой части сезона РПЛ занимает 10 место. 15 января "шмели" отправятся на сборы в ОАЭ, где будут готовиться ко второй половине сезона российского первенства. Коллектив из "Урала" проведет два сбора, на которых дважды сыграет против лидера чемпионата - петербуржского "Зенита". "Урал" возобновит сезон матчами на Кубок России. 22 февраля "оранжевые" встретятся с "Ростовом", а 5 марта сыграют со "Спартаком" в рамках 18 тура РПЛ.
Григорий Иванов: провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково. Но условия — погода, гостиницы, поля — в Эмиратах лучше
Президент "Урала" Григорий Иванов сравнил условия проведения сборов в России и ОАЭ.
Фото: "Чемпионат"