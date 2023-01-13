"Бешикташ" — хороший европейский клуб, который каждый сезон борется за высшие места… А турецкая Суперлига — чемпионат хорошего уровня, плюс это возможность выступать в еврокубках… Считаю, что "Бешикташ" — это отличный вариант для Димы, это шаг вперед", — цитирует тренера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Бешикташ" заинтересован в подписании Баринова. Сообщалось, что руководство турецкого коллектива в ближайшие дни отправит в "Локомотив" запрос на возможность трансфера.
Позднее информацию подтвердил генеральный директор клуба Сейчун Казанчи.
Баринов провел 16 матчей в текущем чемпионате России, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Черевченко – о Баринове в "Бешикташе": хороший европейский клуб – это шаг вперед
Экс-главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко высказался о потенциальном переходе полузащитника москвичей Дмитрия Баринова в турецкий "Бешикташ".
Фото: РПЛ