"В своё время я не мог получить тренерскую лицензию, потому что жил за границей, ещё по ряду других причин. Сейчас хотелось бы получить тренерскую лицензию. Хотелось бы с удовольствием быть нужным российскому футболу", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Александр Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за "Спартак", "Бенфику", "Сельту", "Страсбург", "Кан" и "Алавес". После завершения карьеры игрока он неоднократно заявлял о готовности начать тренерскую работу, но каждый раз ссылался на отсутствие тренерской лицензии. С августа прошлого года Мостовой тренирует клуб Fight Nights, выступающий в Медиалиге.
Мостовой: хотел бы получить тренерскую лицензию и быть нужным российскому футболу
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что надеется получить тренерскую лицензию.
Фото: ТАСС