Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен
Эвертон
1 - 2 1 2
СаутгемптонЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
Вест ХэмЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 0 2 0
Лестер СитиЗавершен
Брайтон
3 - 0 3 0
ЛиверпульЗавершен
Брентфорд
1 - 0 1 0
Борнмут1 тайм
П1 1.19X 6П2 23

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вальядолид
0 - 1 0 1
Райо ВальеканоЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
СевильяЗавершен
Осасуна
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм
П1 2.74X 2.1П2 4.7
Реал Сосьедад
23:00
АтлетикНе начат
П1 2.46X 3П2 3.3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кремонезе
2 - 3 2 3
МонцаЗавершен
Лечче
2 - 0 2 0
Милан2 тайм
П1 1.19X 6.6П2 16.5
Интер
22:45
ВеронаНе начат
П1 1.35X 5.4П2 8.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
1 - 0 1 0
ОсерЗавершен
Марсель
0 - 0 0 0
Лорьян1 тайм
П1 1.37X 4.8П2 9
Лион
23:00
СтрасбурНе начат
П1 1.65X 4.1П2 5.2
Реклама лига ставок Сделать ставку

Мостовой: хотел бы получить тренерскую лицензию и быть нужным российскому футболу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что надеется получить тренерскую лицензию.
Фото: ТАСС
"В своё время я не мог получить тренерскую лицензию, потому что жил за границей, ещё по ряду других причин. Сейчас хотелось бы получить тренерскую лицензию. Хотелось бы с удовольствием быть нужным российскому футболу", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Александр Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за "Спартак", "Бенфику", "Сельту", "Страсбург", "Кан" и "Алавес". После завершения карьеры игрока он неоднократно заявлял о готовности начать тренерскую работу, но каждый раз ссылался на отсутствие тренерской лицензии. С августа прошлого года Мостовой тренирует клуб Fight Nights, выступающий в Медиалиге.


Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Кечинов - о переходе Дуарте в "Спартак": лучше брать своих молодых игроков эксклюзив
Экс-тренер сборной Украины Петраков возглавил Армению
Каррера: Кокорин - самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества
"Севилья" проиграла "Жироне" и может упасть в зону прямого вылета Ла Лиги по итогам тура
"Ноттингем Форест" впервые в сезоне одержал две победы подряд в АПЛ, обыграв "Лестер"
"Саутгемптон" обыграл "Эвертон". Команды делят с "Вест Хэмом" последние три места в АПЛ
Гол Поденсе принес "Вулверхэмптону" победу над "Вест Хэмом"
Дубль Марча помог "Брайтону" разгромить "Ливерпуль" 1
Руководитель "Торпедо": наверное, Дзюба есть в нашем списке, но никаких решений по привлечению его в команду не было
Яровинский: в прошлом году хотел привести в "Рубин" Гаранина. Он очень интересный тренер
Гвардиола – о первом голе "МЮ": Рэшфорд был в офсайде. Мы знали, где играем. Судьям на "Олд Траффорд" приходится нелегко
Холанд впервые не смог отличиться в трех матчах подряд в составе "Манчестер Сити"
Кержаков: предложений возглавить какой-либо клуб не поступало 1
Салихова: Каттани - мой самый удачный трансфер в "Спартаке". Самый неудачный — Газизов. Хорошо, что вовремя раскусили 3
Игрок "Динамо" Сулаквелидзе: нет такого, что категорически куда-то не пойду. Рассмотрю предложения от "Спартака" и ЦСКА 3